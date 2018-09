Leipziger Blechbläserquintett „emBRASSment“ spielt in St.-Osdag-Kirche in Mandelsloh

Region. Mit dem Konzert des Leipziger Blechbläserquintetts „emBRASSment“ beweist der Konzertausschuss der evangelischen Kirchengemeinde Mandelsloh ein glückliches Händchen. „Virtuos vorgetragene Bläserarrangements, gepaart mit kurzweiligen Ansagen, werden das Publikum begeistern“, so Kirchenvorsteher Bodo Messerschmidt. Das Programm des Leipziger Blechbläserquintetts „emBRASSment“ beginnt am Sonnabend, 15. September, um 19 Uhr in der Mandelsloher Kirche. Es ist mit „Delikatessen“ überschrieben und passt sich mit den ausgesuchten Werken der Schöpfungsgeschichte an. Die fünf Musiker Moritz Brandenburger (Trompete), Thomas Zühlke (Horn), Christian Scholz (Trompete), Lars Proxa und Nikolai Kähler (Tuba) werden die romanische Basilika in Mandelsloh mit mächtigem Klang und ebenso verhaltenen Tönen ausfüllen. Für die Moderation an diesem Abend sorgt Tubaspieler Nikolai Kähler. Er lässt durch die vorgetragenen Liedtexte die Zuschauer tiefer in die Musik einsteigen. Mit seinen lockeren Kommentaren wird er für eine entspannte und fröhliche Stimmung beim Konzert sorgen, so Bodo Messerschmidt.