LesArt sagt Lesungen ab

Bissendorf/Mellendorf. Das Projekt lesArt sagt alle seine seine noch geplanten Lesungen am Bücherschrank am Tattenhagenplatz in Bissendorf bis auf Weiteres ab. Das betrifft auch die Autorenlesung von Ronya Othmann am Mittwoch, 8. Dezember, in der Werkstatt von Hans Horst in Mellendorf. Die Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit. Die Initiatoren bemühen sich um einen neuen Termin im kommenden Jahr.