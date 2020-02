Leseratten treffen sich

Brelingen. Auch am Beginn des neuen Jahrzehnts widmen sich Interessierte wieder ihrem Hobby. Wer findet, das lesen und/oder selber schreiben eine Leidenschaft ist oder das Buch, welches einen gerade bewegt hat, anderen empfehlen möchte, der ist bei dem Treffen genau richtig. Aber auch Wortbegeisterte, die nur mal zuhören möchten, sind willkommen. Zu einem interessanten Austausch treffen sich alle Interessierten am Freitag, 14. Februar, um 15.45 Uhr in der Brelinger Mitte.