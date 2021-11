Lesung am Bücherschrank

Bissendorf. LesArt lädt zur nächsten Lesung am Freitag, 3. Dezember, ab 16 Uhr auf dem Tattenhagenplatz in Bissendorf ein. Es liest Heidi Weber-Kamalanathan eine Geschichte von Rafik Schami.Annalena Dietrich, die „Konditiorin on Tour“ ist mit ihrem Foodtruck und

weihnachtlichen Leckereien da. Dieses Mal wird sie auch Kekse, Pralinen,

Baumkuchen und gebrannte Mandeln dabei haben, alles nett verpackt, so dass sich

diese schönen Dinge prima als Nikolausgeschenk eignen! Außerdem gibt es heißen Punsch und den gemütlichen Feuerkorb. DieBesucher können sich auf weihnachtliche Stimmung freuen.