Lesung am Bücherschrank

Bissendorf. So schwierig diese Zeiten auch sind, das Team von LesArt macht weiter mit den

Treffen an der frischen Luft und mit viel Abstand, auf dem Tattenhagenplatz in Bissendorf. Am Freitag, 18. Februar, ab 16 Uhr wird die Buchhändlerin Marion Buchheit verschiedene Neuerscheinungen vorstellen, die allesamt ganz besonders lesenswert sind. Das Team von LesArt freut sich auf einen fröhlichen, entspannten Nachmittag mit Kaffee und Kuchen der Konditorin on Tour mit ihrem schönen Foodtruck und einen regen Austausch unter den Besuchern.