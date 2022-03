Lesung am Bücherschrank

Bissendorf. Die nächste Lesung des Projekts lesArt am Bücherschrank am Tattenhagenplatz in Bissendorf ist am Freitag, 1. April, ab 16 Uhr. Birgit Weikum liest Gedichte, die glücklich machen. Die Konditorin on Tour bringt dazu Kaffee und Kuchen mit, die ja bekanntlich auch glücklich machen.