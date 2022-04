Lesung am Bücherschrank

Bissendorf. Am Freitag, 6. Mai, ab 16 Uhr liest eine junge Frau ihre eigene Geschichte: „Mein Weg von der Bürgerin zum Flüchtling" am Bücherschrank am Tattenhagenplatz. Die Zuhörer dürfen gespannt sein auf eine Lebensgeschichte, einen aufregenden Weg, Neuanfang und bemerkenswerte Integration. Leider kann die Konditorin on Tour, Annalena Dietrich, mit ihrem Foodtruck an diesem Tag nicht. Sie ist dafür wieder am Freitag, 20. Mai, ab 16 Uhr auf dem Tattenhagenplatz, wenn Dr. Claudia Becker, die bekannte Märchenerzählerin aus der Wedemark, eine ihrer wunderbaren Geschichten lebendig und spannend für die Besucher am Bücherschrank erzählt. Das Projekt lesArt freut sich über zahlreiche Besucher!