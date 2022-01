Lesung

Bissendorf. Ddas Projekt lesArt auf dem Tattenhagenplatz in Bissendorf möchte am

Freitag, 21. Januar, ab 16 Uhr wieder mit einer fröhlichen Lesung von Sabine Heine in das neue Jahr starten. Am Freitag, 4. Februar, freuen sich die Initiatoren auf die Geschichtenerzählerin Dr. Claudia Becker. Die Konditorin on Tour ist immer mit ihrem Foodtruck dabei. Wie im vergangenen Jahr möchte lesArt auch 2022 an jedem ersten und dritten Freitag im Monat am öffentliche Bücherschrank am Tattenhagenplatz in Bissendorf Lesungen veranstalten.