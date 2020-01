Lesung mit Margarete von Schwarzkopf!

Bissendorf. Endlich ist es soweit! Der abschließende Teil der Krimitrilogie um die Kunsthistorikerin Anna Bentorp ist erschienen. Nach dem „Moormann“ und einer aufregenden Suche im Ith verschlägt es Anna Bentorp im letzten Teil der Reihe Steinhuder Meer. Auf der Suche nach einem verschollenen Buch führt sie ihre Suche nach Irland und ebenso tief in die Geschichte ihrer Heimatregion.

Die Buchhandlung Bücher am Markt hat Margarete von Schwarzkopf für eine Lesung gewinnen können. Die Lesung startet am Mittwoch, 29. Januar, um 19.30 Uhr im Bürgerhaus in Bissendorf, für das leibliche Wohl sorgt Sebastian Manstein mit der der Crêperie on Tour.

Der Eintritt kostet zehn Euro, Karten gibt es ab sofort bei Bücher am Markt und an der Abendkasse.