Letzte-Hilfe-Kurs

Burgwedel. Am Mittwoch, 3. April, von 17 bis 21 Uhr möchten der Ambulante Hospizdienst in seinen Räumen, Im Mitteldorf 3 in Burgwedel erneut einen Letzte-Hilfe-Kurs anbieten. Um Anmeldung beim Ambulanten Hospizdienst Burgwedel Isernhagen Wedemark telefonisch (0 51 39) 9 70 34 31 oder per E-Mail info@ambulanterhospizdienst.de wird gebeten.