Letzte-Hilfe-Kurs

Burgwedel. Ein Letzte-Hilfe-Kurs findet beim Ambulanten Hospizdienst, Im Mitteldorf 3 in Großburgwedel am Mittwoch, 4. März, von 17 bis 21 Uhr oder Dienstag, 26. Mai, von 17 bis 21 Uhr statt. Um eine Spende für Material und Unkosten wird gebeten (Richtwert zehn Euro)

Das Lebensende und Sterben von Angehörigen, Freunden und Nachbarn macht die Menschen oft hilflos, denn uraltes Wissen zum Sterbegeleit ist mit der Industrialisierung schleichend verloren gegangen. Um dieses Wissen zurückzugewinnen, wird ein Kurzkurs zur „Letzten Hilfe“ angeboten. In diesen Letzte-Hilfe-Kursen lernen interessierte Bürger, was sie für die ihnen Nahestehenden am Ende des Lebens tun können. Es wird Basiswissen vermittelt und Orientierungen und einfache Handgriffe gezeigt. Sterbebegleitung ist keine Wissenschaft, sondern ist auch in der Familie und der Nachbarschaft möglich. Es wird den Teilnehmern Grundwissen an die Hand gegeben und sie sollen ermutigt werden, sich Sterbenden zuzuwenden. Denn Zuwendung ist das, was alle am Ende des Lebens am meisten brauchen. Durch die Teilnahme an einem Letzte-Hilfe-Kurs werden Menschen mit dem nötigen Wissen und der Sicherheit ausgerüstet, Schwerkranken und Sterbenden in ihrem Umfeld beizustehen.

Kursthemen sind unter anderem: Woran erkenne ich, dass ein Mensch stirbt? Wie wichtig sind Essen und Trinken am Lebensende? Was ist eine Patientenverfügung? Wie kann ich einem Trauernden hilfreich zur Seite stehen? Dem Motto: „weniger ist mehr“ folgend, beschränkt sich der Letzte-Hilfe-Kurs auf vier Unterrichtsstunden zu je 45 Minuten. Referentinnen sind die zertifizierten Kursleiterinnen Ute Rodehorst und Anne Müller-Domrös, Uta Rot, Franka Scheidemann und Hannelore Linn des Projektes „Letzte-Hilfe“. Eine Anmeldung ist erforderlich unter Telefon (0 51 39) 9 70 34 31 oder info@ambulanterhospizdienst.de. Die Teilnahme erfolgt nur durch Bestätigung. Weitere Informationen finden Interessierte unter www.letztehilfe.info. Weitere Termine in den Regionen Isernhagen und der Wedemark folgen.