Letzte Plätze im VHS-Gitarrenkurs für Anfängerinnen

Bissendorf. Bei der vhs Hannover Land beginnt ab Dienstag, 3. September, ein Gitarrenkurs für Frauen, welcher sich speziell an Anfängerinnen richtet und auch für Seniorinnen geeignet ist. In dem Kurs lernen die Teilnehmerinnen in Ruhe erste Begleitakkorde, um anschließend gemeinsam zur Gitarre singen zu können. Er findet über einen Zeitraum von 15 Wochen jeden Dienstag von 16.30 bis 17.30 Uhr in der vhs Wedemark, Am Mühlenberg 15, statt. Das Entgelt beträgt 157 Euro. Für Informationen und Anmeldungen können sich Interessierte unter Telefon (0 50 31) 97 10 72 an die vhs Hannover Land wenden.