Costa Rica – Ein tropisches Paradies

Scherenbostel. Im Drei-Dörfer-Treff Scherenbostel, Am Husalsberg 7, wird am Donnerstag, 29. November, um 19.30 Uhr der nächste Lichtbilder-Vortrag stattfinden. Gaby Monden berichtet über ihren Urlaub in Costa Rica. Ein Land so groß wie Niedersachsen. Doch dort gibt es tropische Regenwälder, viele Vulkane und karibische Lebensfreude. Der Eintritt ist frei.