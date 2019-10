Lichtbildervortrag

Scherenbostel. Das Herbst-/Winterprogramm vom Drei-Dörfer-Treff Scherenbostel (DDT) beginnt am Donnerstag, 7. November, um 19.30 Uhr. Gaby Monden wird die Besucher in den Indischen Ozean mit ihren Lichtbildern entführen. Die weißen Strände der Seychellen, die zu den schönsten Stränden der Welt gewählt wurden, ist ein kleiner Teil der Kreuzfahrt. Mauritius, La Réunion und Madagaskar sind weitere Ziele. Der DDT freut sich über viele Besucher im Vortragsraum Am Husalsberg 7 in Scherenbostel. Der Eintritt ist frei.