Lichtbildervortrag

Scherenbostel. Der Drei-Dörfer-Treff Scherenbostel ist in die dunkle Jahreszeit mit seinem neuen Programm bis Weihnachten 2018 gestartet. Dabei sind Lichtbildervorträge über Reisen in ferne Länder, Doppelkopf und die Teilnahme am offenen Adventskalender der Kirchengemeinde Bissendorf. Die Veranstaltungen werden in dieser Zeitung einzeln bekannt gegeben. Ansprechpartner für Termine ist Ortsratsmitglied Jürgen Peters. Er sucht für das Programm Januar bis zu den Osterferien noch Anregungen und wünscht sich gern noch Mitarbeiter, um weiterhin ein buntes Programm bieten zu können.

Die nächste Veranstaltung ist sein eigener Lichtbildervortrag „Botswana – Die Wildnis ruft“ am Donnerstag, 15. November, im Raum des DDT; Am Husalsberg 7A in Scherenbostel. Der Eintritt ist frei.