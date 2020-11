Musikalische Abendandacht

Mellendorf. Am 22.November, dem Ewigkeitssonntag, um 17 Uhr findet in der St.-Georgskirche eine Lichterkirche zum Ewigkeitssonntag statt. Mit Musik, Texten und Gebeten möchten Organist Jörg Eikemeier und Pastorin Silke Noormann Zeit für Bilder und Erinnerungen geben und mit der Gemeinde einen Moment der Hoffnung und des Segens teilen. Die Andachten am Vormittag des Ewigkeitssonntags sind wegen der Corona-Maßnahmen reserviert für die Angehörigen, die ihrer Verstorbenen gedenken möchten. Zu diesen Andachten wurden persönliche Einladungen versandt.