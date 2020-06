Lichtzeit-Gottesdienst

Mellendorf. Lichtzeit- der besondere Gottesdienst mit besonderer musikalischer Gestaltung, findet am Sonnabend, 4. Juli, um 18 Uhr unter dem Thema „Meine Last ist leicht“ in der Katholischen Kirche in Mellendorf statt. Bitte vorher telefonisch im Pfarrbüro unter der Nummer (0 51 30) 33 96 anmelden.