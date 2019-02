Liebesgeschichten aus der Bibel

Gottesdienst mit Akkordeon-Orchester in St. Georgskirche

Mellendorf. In der Bibel findet man nicht nur die Liebesgeschichte Gottes mit den Menschen, sondern auch viele Erzählungen über Liebe und Freundschaft zwischen Menschen. Und Liebe und Freundschaft als schwierige und kostbare Seiten des Menschseins haben auch in der Bibel verschiedene Gesichter: romantische, unglückliche, stille, erotische, solidarische, fürsorgliche... und bleiben in allem göttliche Geschenke. Am Sonntag nach dem Valentinstag entführt der Gottesdienst um 10 Uhr in die Liebesgeschichten der Bibel. Pastorin Silke Noormann hält den Gottesdienst und das Akkordeonorchester Wedemark spielt weltliche und kirchliche Liebeslieder. Nicht nur „frisch Verliebte“ sind herzlich willkommen.