Linux statt Windows im MGH

Mellendorf. Der Termin für die „Installations-Party“ steht fest: Sonnabend, 22. Februar, von 14 bis 18 Uhr im MGH. Wer möchte, kann mit seinem Laptop ins Mehrgenerationenhaus kommen und bekommt dort – natürlich kostenlos – Linux installiert – wahlweise neben oder besser anstatt Windows. Das nächste reguläre Treffen der LUG Wedemark findet statt am Montag, 10. Februar, von 19 bis 21 Uhr und danach jeweils immer am zweiten Montag im Monat um 19 Uhr im MGH.

Egal ob Linux-Experte, Neu-Linuxer oder interessierter Umsteiger von einem anderen Betriebssystem: Alle sind zum Austausch willkommen. Die Hauptsache ist die Freude an einem modernen, leichtgewichtigen und benutzerfreundlichen Betriebssystem, das nicht nur sicherer ist als Windows, sondern auch erheblich weniger Rechnerleistung benötigt. Und da Linux dauerhaft kostenlos ist und tausende Open-source-Anwendungen zur Verfügung stehen, kann auch jeder mitmachen.