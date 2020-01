Linux statt Windows in der Wedemark

Mellendorf. Das erste Treffen der LinuxUserGroup (LUG) Wedemark im neuen Jahr findet am Montag, 13. Januar, im Mehrgenerationenhaus um 19 Uhr statt. Die LUG ist keine geschlossene Gruppe oder Verein, sondern ein offener Treff für alle, die sich über Linux und einen Umstieg von Windows auf Linux interessieren und erst einmal informieren möchten sowie alle, die bereits Linux verwenden.

In der LUG Wedemark gibt es nicht nur Informationen über Linux, sondern auch tatkräftige Unterstützung bei der Installation und bei eventuellen Problemen unter Linux. Man tauscht sich aus über die Anwendungen in Form freier Software sowie über die verschiedenen Linux- Distributionen auch speziell bei Rechnern älterer Bauart, die für neuere Windows- Betriebssysteme zu leistungsschwach sind. Egal ob Linux-Experte, Neu-Linuxer oder interessierter Umsteiger von einem anderen Betriebssystem: Alle sind zum Austausch willkommen. Die Hauptsache ist die Freude an einem modernen, leichtgewichtigen und benutzerfreundlichen Betriebssystem, das nicht nur sicherer ist als Windows, sondern auch erheblich weniger Rechnerleistung benötigt. Und da Linux dauerhaft kostenlos ist und tausende open-source-Anwendungen zur Verfügung stehen, kann auch jeder mitmachen.