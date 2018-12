Lions-Club-Adventskalender

Wedemark. Wie schon in den letzten Jahren hat der Lions Club Wedemark erneut einen Adventslos-Kalender herausgebracht. Der Verkaufspreis betrug fünf Euro. Die Einnahmen gehen in vollem Umfang an soziale und gemeinnützige Projekte in der Wedemark. Die Gewinnnummern wurden unter notarieller Aufsicht ausgelost. Weitere Infos auch auf der Homepage des Lions Club Wedemark unter www.lions-Wedemark.de.

Folgende Nummern haben in der Zeit vom 1. bis 5. Dezember gewonnen: 1. Dezember: 1132, 405, 193, 1967 und 58 je drei Gläser Bienenhonig von der Imkerei Christoph Schmieta im Wert von 15 Euro; 1366, 852 und 1839 je einen Gutschein für Fensterglasreinigungen im Wert von 75 Euro vom OSW Objekt Service Wedemark; 2. Dezember: 793, 1640, 1520 und 139 je einen Restaurantgutschein im Wert von 25 Euro im Restaurant Am Springhorstsee; 1593, 184, 1093, 996 und 1387 je ein Einkaufsgutschein für den Hemme-Hofladen im Wert von 20 Euro (Einlösung von April bis Juni) von der Hemme Milch GmbH & Co. Vertriebs KG; 1429 und 158 je eine Massage im Wert von 35 Euro von Simone Stöver mobile Massagen; 3. Dezember: 1747, 667, 226, 986 und 1960 je einen Massagegutschein im Wert von 20 Euro von der Physiotherapie Wedemark; 541, 1045, 607 und 1735 je einen Einkaufsgutschein im Wert von 25 Euro vom Forellenhof der Wedemark GbR; 781, 146, 826 und 23 je ein Einkaufsgutschein im Wert von 25 Euro für sehen-und-hören.de Stephan; 4. Dezember: 634 und 1712 je ein Gutschein für eine Klangmassage von Klangmassage Sabine Tribohn; 1480 eine Pkw-Innen- und -Außenwäsche sowie einen Mercedes-Ölwechsel vom Autohaus Ernst Lindmüller GmbH; 1315 Ein Einkaufsgutschein im Wert von 20 Euro für Bücher am Markt; 5. Dezember: 633, 57 und 916 je ein Restaurantgutschein im Wert von 20 Euro vom Seehaus Isernhagen; 593, 1706, 1535, 1540 und 175 je drei Gläser Bienenhonig von der Imkerei Ulrich Schardt; 1020 und 1568 je ein Restaurantgutschein im Wert von 15 Euro vom Restaurant Resseo.