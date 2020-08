Morgen um 18 Uhr an der Kapelle Abbensen

Abbensen. Die Kirchengemeinde Helstorf lädt ein zum diesjährigen Literatur-Gottesdienst.Er findet am Sonntag, 23. August, um 18 Uhr an der Kapelle Abbensen statt. Vorgestellt wird das Buch „Die fünf Menschen, die dir im Himmel begegnen“. Erzählt wird das Leben von Eddie, einem Rummelplatz-Faktotum. An seinem 83. Geburtstag kommt Eddie bei einem Unfall ums Leben. Es scheint das tragische Ende eines bedeutungslosen Daseins zu sein. Doch im Jenseits begegnet er fünf Menschen, die in seinem Leben eine entscheidende Rolle gespielt haben. Anhand ihrer Erzählungen offenbaren sie Eddie Zusammenhänge in seinem Schicksal, die ihm bislang verborgen waren. Sie lehren ihn, sich mit seiner Vergangenheit zu versöhnen und zeigen ihm den verborgenen Sinn in einem nur scheinbar bedeutungslosen Sein. Der Blickwinkel dieser fünf Menschen gibt Eddies vermeintlichem bedeutungslosem Dasein eine ganz andere Bedeutung, sein Leben erhält dadurch Tiefe und Komplexität.Der Roman nimmt am Ende eine Wendung, die ihm einen schönen runden Bogen verleiht. Alles in allem ist diese Geschichte über Sinn und Vergänglichkeit kurzweilig und warmherzig.