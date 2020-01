Literaturkreis bei imago

Bissendorf. Der imago Kunstverein Wedemark lädt auch 2020 zur Besprechung von Büchern in netter Runde ein. Einmal im Monat wird unter Leitung von Professor Wolfgang Menzel über ausgewählte Literatur diskutiert. Das erste Treffen findet am 11. Februar statt. Thema ist der Kriminalroman Ostfriesen Killer von Klaus-Peter Wolf (Fischer-Taschenbuch: Frankfurt a. M. 2018). Am 10. März beschäftigen sich die Teilnehmer mit Balladen über den Kindesmord , die Texte werden vorher ausgehändigt. Am 7. April ist die Novelle Katz und Maus von Günter Grass (rororo-Taschenbuch 1961) Gesprächsgrundlage, am 5. Mai die Novelle Unterm Birnbaum von Theodor Fontane (in verschiedenen Ausgaben) und am 16. Juni der Roman Erst grau dann weiß dann blau von Margriet de Moor (Hanser Verlag, München 1995).

Gesprächsleiter ist Wolfgang Menzel, Professor em. für Sprache und Literatur an der Universität Hildesheim. Sein Anliegen ist Begeisterung für Literatur. Neue Teilnehmer sind immer herzlich willkommen. Termine: 11. Februar, 10. März, 7. April, 5. Mai, 16. Juni. Die Kursgebühr beträgt für Mitglieder 25 Euro, Gäste zahlen 40 Euro, Beginn ist um 19.30 Uhr, Am Markt 1 in Bissendorf. Einzeltermine kosten acht Euro/für Gäste zehn Euro. Anmeldung unter Telefon (0 51 30) 9 54 98 53 oder info@imago-kunstverein.de. Spontane Teilnehmer sind immer herzlich willkommen.