Literaturkreis

Bissendorf. Der imago Kunstverein Wedemark lädt auch nach der Winterpause zur Besprechung von Büchern in netter Runde ein. Einmal im Monat wird unter Leitung von Professor Wolfgang Menzel über ausgewählte Literatur diskutiert. Das nächste Treffen, bei dem auch die Leseliste und die weiteren Termine festgelegt werden, findet am Dienstag, 14. Januar, statt. Gesprächsgrundlage ist der Roman Menschenkind von Toni Morrison (Rowohlt Taschenbuch). Für den Roman erhielt Toni Morrison den Pulitzer-Preis, 1993 wurde die Autorin mit dem Literatur-Nobelpreis ausgezeichnet. Neue Teilnehmer sind immer herzlich willkommen. Beginn ist um 19.30 Uhr im Bürgerhaus, Am Markt 1. Anmeldung unter Telefon (0 51 30) 9 54 98 53 oder info@imago-kunstverein.de.