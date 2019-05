Literaturkreis mit Professor Menzel

Bissendorf. Der imago Kunstverein Wedemark lädt im ersten Halbjahr 2019 noch einmal bis zur Sommerpause zur Besprechung von Büchern in netter Runde unter Leitung von Professor Wolfgang Menzel ein. Am Dienstag, 4. Juni, ist das Buch „Meinen Hass bekommt ihr nicht“ von Antoine Leiris (München:blanvalet 2016) Gesprächsgrundlage. Gesprächsleiter ist Wolfgang Menzel, Professor em. für Sprache und Literatur an der Universität Hildesheim. Sein Anliegen ist Begeisterung für Literatur. Neue Teilnehmer sind immer herzlich willkommen. Die Gebühr beträgt für Mitglieder acht Euro, für Gäste zehn Euro, Beginn ist um 19.30 Uhr, Am Markt 1 in Bissendorf. Anmeldung unter Telefon (0 51 30) 9 54 98 53 oder info@imago-kunstverein.de. Spontane Teilnehmer sind auch herzlich willkommen.