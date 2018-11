Live-Musik im „Herzblut“

Gute Stimmung bei Songs von Rock bis Pop

Mellendorf. Am Sonnabend, 10. November, ab 20.30 Uhr tritt die Band „Across Nations“ live im „Herzblut“ auf. Der Eintritt ist frei.Across Nations machen akustische Musik zum Genießen. Von Rock bis Pop covern die vier Bandmitglieder alles, was ihnen Spaß macht. Mal deutsch, mal englisch, italienisch, französisch oder spanisch – Across Nations mischen bei ihren Auftritten Sprachen genauso wie Genres. „Hauptsache, ein Song funktioniert akustisch und gefällt uns“, sagt Gitarrist Karsten Scholz. Wer handgemachte Musik zu schätzen weiß und gerne auch mal tanzt, liegt bei dieser Band goldrichtig. Across Nations sind Desirée Buttafuoco und Jia-Jia Li (beide Gesang), Petar Phi- lipp (Cajon) und Karsten Scholz (Gitarre). Der Bandname ist Programm: „Wir haben alle eine unterschiedliche Herkunft und wollen zeigen, dass Musik Grenzen überwindet. Bei uns geht es nicht um Stile, sondern um das Gefühl, dass ein Song transportiert“, sagt Sängerin Desirée Buttafuoco. Gute Laune auf der Bühne ist bei der Frohnatur mit italienischen Wurzeln garantiert: „Wer gut drauf ist, wird mit unserer Musik noch fröhlicher und wer traurig ist, den muntern wir mit unserem Programm auf“, verspricht sie. Aktuelle Lieblingssongs des Quartetts sind „Black Velvet”, „Ain’t Nobody“, „Crush“, „Nobody‘s Wife“ und „Il Tempo di Morire“. Wer die internationale Combo mit Musikern italienischer, asiatischer, serbischer und deutscher Herkunft live erleben will, hat bei ihrem Konzert am Sonnabend, 10. November, um 20.30 Uhr im Herzblut in Mellendorf, Industriestraße 37 die Gelegenheit. Tischreservierung unter Telefon (0 51 30) 6 09 94 59 oder per E-Mail an info@herzblut-bar.de.