lllegale Abfallentsorgung

Berkhof. Unbekannte Täter haben in der Zeit von Donnerstag, 20 Uhr, und Freitag, 13 Uhr, an einem Feldweg im Forst Rundshorn, nahe der Anschlussstelle Berkof, Illegal Abfall entsorgt.

Es handelt sich um Kabelummantelungen von Kupferkabeln in einer Menge von mehreren Kubikmetern. Hinweise gern an hiesige Dienststelle unter Telefon (0 51 30) 97 70.