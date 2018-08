Löwenherz-Tour 2018

Sportler fahren für soziale Verantwortung

Region. Die Löwenherz-Tour ist eine Strecke in Herzform auf der Landkarte, die Küsten und Berge, Städte und Dörfer berührt. Der Herzschlag dieser spektakulären Aktion soll die Menschen über all in Deutschland bewegen und begeistern für die Idee eines Miteinanders, das keine sozialen Schranken kennt. Ausgangs- und Endpunkt der Tour ist die Löwenstadt Braunschweig. Ausrichter ist der dort ansässige Verein „Friends For Life“, der seit mehr als zehn Jahren bundesweit und international mit ungewöhnlichen sportlichen Aktionen Aufmerksamkeit für soziale Themen und die Magie des Miteinanders weckt. Infos auch unter www.ffl-extremsport.de.Sportler mit und ohne Handicap wollen gemeinsam ein Ausrufezeichen für die Inklusion setzen und dabei Spenden sammeln für ein Pflegeheim der Evangelischen Stiftung Neuerkerode in Goslar am Harz, das kürzlich durch ein Jahrhunderthochwasser schwer in Mitleidenschaft gezogen worden ist. Die Idee der Überwindung sozialer Schranken wird während der Löwenherz-Tour immer wieder durch zusätzliche Aktionen öffentlich bewusst dargestellt. So werden unterwegs soziale Einrichtungen angesteuert und zu Mitstreitern gemacht.Acht Sportler, mit und ohne Behinderung, werden vom 19. bis 26. August in Deutschland auf einer Rad-Route gemeinsam 2.741 Kilometer für die Inklusion erobern. Mit dabei ist die bekannte Radsportlerin Pippa Bartels aus Lindwedel mit ihrer Familie.