Theatergruppe der VHS Hannover Land präsentiert neues Stück

Mellendorf. Nach den sehr erfolgreichen Aufführungen eines bekannten Edgar-Wallace- Stückes im vergangenen Jahr, probt die Theatergruppe der VHS Hannover Land seit März mit „Lord Arthur Saviles Verbrechen“ von Oscar Wilde erneut an einem Stück aus Großbritannien für die Spielzeit 2019. Diese beginnt mit der Premiere in Neustadt am 9. März und endet nach insgesamt vier Aufführungen traditionsgemäß im Stadttheater Wunstorf am 6. April. Nach einer klassischen gruseligen Kriminalgeschichte, wurde das Laientheater bei der Suche unter der Leitung von Martin Bossert nach einem neuen Stück wieder in der britischen Literatur fündig. Constance Cox hat eine der bekanntesten Erzählungen des irischen Schriftstellers Oscar Wilde aus dem Jahre 1887 in eine sehr unterhaltsame und groteske Theaterfassung gebracht. Die Verbrechen des Lord Arthur Savile sollen dem Zuschauer neben der abwechslungsreichen Darstellung verschiedenster Charaktere auch einen Einblick in den vom Rest der Bevölkerung abgenabelten Zustand der britischen High Society Ende des 19. Jahrhunderts geben.Aktuell befinden sich die zehn Darsteller in der wichtigsten Probenphase, die mit der Premiere in der Aula des Gymnasiums Neustadt am 9. März endet. Neben der intensiven Auseinandersetzung der Darsteller mit den jeweiligen Charakteren im Stück anhand von ausgearbeiteten Rollenbiographien, steht nun die Erarbeitung der einzelnen Szenen mit ihren Pointen und Wendungen auf dem Programm. Die meisten Darsteller des Ensembles verfügen bereits über mehrjährige Bühnenerfahrung, doch auch sie mussten feststellen, dass das Einstudieren der vielen verschiedenen Szenen, sowie deren Zusammenspiel zu einem Gesamtwerk, volle Konzentration und ganze Energie erfordern. Professionelle Unterstützung erhält die Gruppe immer wieder mal von Lena Wimmer, einer studierten Schauspielerin mit Schwerpunkt Puppenschauspiel, die in mehreren Workshops Anregungen für die Erarbeitung der verschiedenen Szenen gibt. Die Kostüme werden diesmal von der Deisterbühne Barsinghausen gestellt, das Bühnenbild stammt wieder von der Laienspielgruppe Großenheidorn.Das Publikum darf sich auf eine spannende, unterhaltsame und in vielen Zügen groteske Geschichte rund um den armen Lord Arthur und seine skurrilen Mordversuche freuen. Britischer Humor ist garantiert. Eine Vorstellung findet auch in der Wedemark am Sonnabend, 16. März, um 19.30 Uhr in der Aula des Schulzentrums statt.