Ludwig Uphues vom Aktionskreis Hannoversche Moorgeest informiert

Umsetzungsprobleme bei dem Projekt Hannoversche Moorgeest

Mellendorf. Wie ist der gegenwärtige Stand der Umsetzung und wo liegen die Gründe für die Verzögerungen? Der Ortsverband Wedemark der GRÜNEN hat dazu Ludwig Uphues, den Sprecher des Aktionskreises Hannoversche Moorgeest, zu seiner Sitzung am Donnerstag, 4. Oktober, 20 Uhr, in der Sport- und Musikbar Herzblut in Mellendorf, Industriestraße 37, eingeladen. Alle, denen Flora und Fauna der heimischen Moore am Herzen liegen, sind dazu herzlich eingeladen. Die große Bedeutung des Projektes für den Naturschutz in der Region und darüber hinaus auch für den Klimaschutz ist unbestritten. Durch Rückbaumaßnahmen sollen die in der Vergangenheit trockengelegten Moore wiedervernässt, ökologisch aufgewertet und die weitere Freisetzung von CO2 aus dem Moorboden verhindert werden. Bisher konnten allerdings erst 61 Prozent der für die Wiedervernässung vorgesehenen Flächen erworben werden. Bei den noch ausstehenden Flächen gibt es erhebliche Schwierigkeiten. Insbesondere ist der von manchen Eigentümern gewünschte Tausch ihrer Flächen im Moor gegen gleichwertige Flächen außerhalb schwer zu realisieren. Vor diesem Hintergrund hatte die GRÜNEN-Ratsfraktion in der Ratssitzung am 17. September eine Ratsanfrage gestellt, welche Möglichkeiten die Gemeinde Wedemark sieht, den Prozess aktiv zu fördern, insbesondere durch das Angebot eigener Flächen als Tauschobjekte. Bisher sind die von der Gemeinde angebotenen Flächen nicht in Anspruch genommen worden.