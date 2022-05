Franzsee-Initiative lädt am Himmelfahrtstag ein

Amedorf. „Lunchen und Planschen“ heißt es wieder am Himmelfahrtstag, 26. Mai, ab 11 Uhrim Naturbad Franzsee in Mandelsloh/Amedorf.Wieder haben es viele ehrenamtliche Helfer geschafft, den Franzsee und die Liegewiese pünktlich zur Badesaison startklar herzurichten. Nun soll ein Treffen mit allen Franzsee-Fans von nah und fern stattfinden am See mit Anschwimmen, Live-Musik, Essen und Trinken.Während die einen sich über warme Sommertage freuen – kämpfen die anderen jetzt mit den Folgen, dem fehlenden Wasser. So wünscht sich auch die Franzsee-Initiative und der Angelverein für einige Tage typisch norddeutsches Schietwetter, damit danach der See unbeschwert zum Schwimmen genutzt werden kann.Alle treuen Badegäste, die Bewohner der umliegenden Ortschaften, die Unterstützer, die ehrenamtlichen Helfer und alle naturverbundenen Interessierten sind eingeladen, am Himmelfahrtstag einen Abstecher an den Franzsee zu machen. Einfach das natürliche Ambiente am Franzsee genießen einen entspannten und unterhaltsamen Tag mit der ganzen Familie und Freunden verbringen. Die Besucher können sich stärken am leckeren „Franzsee-Büfett“, mit Steaks und Würstchen vom Grill, Salaten oder hausgemachtem Kuchen. Zur Erfrischung gibt es Bier vom Fass, Wein und Softdrinks. Für die musikalische Unterhaltung wird die Gruppe 80proof mit Live-Musik sorgen: sie spielen Rock-, Soul- und Blues-Klassiker und werden bestimmt begeistern.Falls die Temperaturen noch nicht zum Schwimmen einladen, könenn sich die Besucher sportlich beim Tischtennis-, Volleyball- oder Fußballspielen betätigen. Wer es ruhiger mag, sucht sich ein lauschiges Plätzchen oder trifft bestimmt jemanden zum Klönen.Der Franzsee soll am Himmelfahrtstag wie in jedem Jahr ein Ausflugsziel für die ganze Familie sein, bei dem alle ihren Spaß haben können. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen zur Franzsee-Initiative finden Interessierte unter www.franzseebad.de.