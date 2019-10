Märchentage

Bissendorf-Wietze. Auch in diesem Jahr gibt es zugunsten von Unicef die Wedemärker Märchentag in der Eichenkreuzburg vom 18. bis 22. November für Kindergarten- und Schulgruppen sowie Einzelpersonen mit Kindern. Ein Märchennachmittag für Erwachsene am Kaminfeuer ist für Dienstag, 19. November, um 15.30 Uhr geplant. Es erzählen Margarete Stoffregen und Mike O´Farrell. Anmeldungen für alle Termine unter Telefon (0 51 30) 63 53.