Mai-Kurzausflug der Wedemärker NaturFreunde zum Stöckener Friedhof

Wedemark. Ziel des monatlichen Kurzausflugs der Wedemärker NaturFreunde ist am Donnerstag, 16. Mai, der Stadtfriedhof Stöcken. Interessierte treffen sich um 9.40 Uhr am Bahnhof Mellendorf, nach Absprache ist der Zustieg an einer anderen Bahnstation möglich.

Von der Endhaltestelle der Straßenbahn geht es durch ein kleines Waldgelände zum Nordeingang des Friedhofs. Hier beginnt der Spaziergang über den vor fast 130 Jahren angelegten und um 1900 durch den Gartendirektor Julius Trip umgestalteten Stadtfriedhof (seit 30 Jahren auch mit Hannovers einzigem muslimischen Gräberfeld), der insbesondere zur Zeit der Rhododendronblüte mit seiner Parklandschaft rund um den großen Teich zum Besuch einlädt. Als Abschluss ist eine Einkehr im Café „Anna Blume“ vorgesehen. Nähere Informationen und frühzeitige Anmeldung bis spätestens Dienstag, 7. Mai, bei der Organisatorin Ingrid Mehrmann unter Telefon (0 51 30) 4 05 18. Gäste sind wie immer herzlich willkommen (Kosten für Vereinsmitglieder vier Euro, für Gäste sieben Euro).