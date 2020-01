Mama-Baby-Yoga

Wennebostel. Am Freitag, 10. Januar, startet in Wennebostel wieder ein Yogakurs für Mamas mit ihrem Baby. In schöner Atmosphäre widmen sich die Teilnehmer dem Yogaflow. Kräftigende Asanas stärken den Körper und stabilisieren die Mitte. Bewusste Atmung bringt Fokus und Balance. Die Babys liegen auf der Decke und werden spielerisch mit einbezogen.

Es gibt noch Restplätze.