Martinsfest

Elze. „Sankt Martin, Sankt Martin ritt durch Schnee und Wind…“ so wird es wieder beim jährlichen Martinsfest des Zwergenburg am Freitag, 16. November, zu hören sein. Ab 17 Uhr ziehen die Kindergarten-, Krippen- und Hortkinder in ihren Gruppen mit kreativen, selbst gebastelten Laternen im Sternenmarsch durch Elze. Um circa 18 Uhr wird dann Sankt Martin auf seinem echten Pferd erwartet und die Hortkinder der Zwergenburg führen das Martinsspiel an der Kita Zwergenburg, Am Gutshof 1 auf. Auch für das leibliche Wohl wird mit leckeren Brezeln, Bratwurst, Schinkengrillern, Pommes, Kinderpunsch und Glühwein gesorgt. Gäste sind wie immer herzlich willkommen.