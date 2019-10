Mehr Zeit für meine Gesundheit

Ernährungsberatung trifft Zeit- und Selbstmanagement

Scherenbostel. Zwei Themen, die zusammengehören, zwei Dozenten, die gerne gemeinsame Sache machen – Carola & Uwe Kneipel. Sie laden ein zum Seminar am Donnerstag, 24. Oktober, um 18.30 Uhr im Seminar Aktions Zentrum Wedemark, Am Husalsberg 7 in Scherenbostel. Was hat gesunde Ernährung mit Zeit- und Selbstmanagement zu tun? Eine ganze Menge… denn in der Praxis treten häufig folgende Aussagen auf: „Für gesunde Ernährung habe ich keine Zeit!", „Ich habe keine Zeit, in Ruhe zu essen!", „Es muss immer schnell gehen und ich habe keine Zeit zum Kochen!", „Ich habe keine Zeit, extra in einen Bioladen oder auf den Markt zu gehen!" und „Wie geht nun gesunde Ernährung?“, „Wie berechne ich meine persönlichen Daten wie Kalorien (Grundumsatz, Leistungsumsatz, Gesamtbedarf), benötigte Nährstoffe, Physical Activity Level, Body Mass Index, Körperfettanteil und Idealgewicht unter Berücksichtigung meines Alters und meines Aktivitätslevels?“ All diese Fragen werden in dem Seminar gekärt. Mehr Infos und Anmeldung unter: https://www.c-k-ernaehrungscoach.de/termine/.