Mehrgenerationendialog Kriegskinder – Kriegsenkel wird fortgesetzt

Mellendorf. Bei einem Treffen im November 2018 im Mehrgenerationenhaus Mellendorf

trafen sich zwölf interessierte Teilnehmer zum Thema Kriegskinder – Kriegsenkel. Man vereinbarte nach Abschluss der Veranstaltung diese Treffen auf Dauer stattfinden zu lassen. Dieses soll im laufenden Jahr einmal monatlich jeweils am letzten Dienstag im Monat um 18.30 Uhr im Mehrgenerationenhaus in Mellendorf der Fall sein. Der Initiator Fredy Krause konnte neben zwei Ärzten auch zwei Autoren zum Thema gewinnen, welche im laufenden Jahr ein- bis zweimal inhaltlich unterstützend tätig sein werden, damit zu diesem nicht leichtem Thema im Laufe der Zeit langsam ein besseres Verständnis auf- und ausgebaut werden kann. Das Besondere hierbei ist, dass der Dialog aus und mit mehreren Generationen erfolgt. Der nächste Termin zum Treffen ist Dienstag, 29. Januar, um 18.30 Uhr im Mehrgenerationenhaus, Gilborn 6 in Mellendorf. Interessierte zum Thema sind hierbei herzlich eingeladen. Weitere Termine sind der 26. Februar, 26. März, 30. April, 28. Mai, 25. Juni, 30. Juli, 27. August, 24. September, 29. Oktober und 26. November.