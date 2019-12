Meitze feiert in den Advent

Meitze. Der Schützenverein Meitze lädt auch in diesem Jahr zum traditionellen Aufstellen des Weihnachtsbaumes ein. Am Freitag, 6. Dezember, soll ab 18 Uhr in gemütlicher Atmosphäre die Vorweihnachtszeit eingeläutet werden. Für das leibliche Wohl ist wie gewohnt gesorgt und auch die Kleinen erwartet passend zum Nikolaus eine Überraschung.