Meitze feiert in den Advent

Blickfang wird der erleuchtete Baum sein

Meitze. Am Freitag, 30. November, ab 17 Uhr wollen die Meitzer auf dem Hof vor dem Schützenheim an der Dorfstraße in den Advent feiern. Zu dieser Feier sind natürlich auch Gäste aus den übrigen Ortsteilen der Wedemark herzlich eingeladen.Ein besonderer Blickfang dürfte der hell erleuchtete Weihnachtsbaum sein, der auch in diesem Jahr liebevoll dekoriert wird. Er hat seinen Standort nun direkt am Rand der Dorfstraße neben dem Schlauchturm gefunden und ist bereits aus weiter Entfernung zu sehen. Es ist eine gemütliche Feier rund um das Schützenhaus mit Sitzmöglichkeiten geplant; bei schlechtem Wetter wird in das Schützenheim verlegt, das für den Anlass weihnachtlich dekoriert ist.Für die hungrigen und durstigen Gäste werden Bratwurst, Schinkengriller, Cevapcici, Pilzpfanne, Kartoffelpuffer, Pommes und andere weihnachtliche Leckereien frisch zubereitet; es wird wieder einen bunten Mix an Getränken, wie Glühwein, Apfelpunsch, frisch gezapftes Bier und natürlich alkoholfreie Varianten angeboten. Alles wird traditionell zu den bekannten Nostalgiepreisen verkauft. Die kleinen und auch die großen Gäste dürfen sich am frühen Abend über die Geschenke freuen, die der Nikolaus, der extra für dieses Ereignis nach Meitze anreisen wird, mitbringt und verteilt. Er wird mit seinem Schlitten zwischen 18 und 19 Uhr vor dem Schützenheim erwartet, damit auch die jüngsten Gäste bedacht werden können.Da auch die sportlichen Wettkämpfe nicht zu kurz kommen sollen, werden die Erwachsenen (alle Einwohner des Ortes können teilnehmen) um die Meitzer Adventswanderscheibe ringen und dabei ihr Geschick mit den vereinseigenen Luftgewehren unter Beweis stellen müssen. Der Wettbewerb findet zwischen 18 und 20 Uhr statt. Der Sieger darf die Scheibe dann für ein Jahr in Empfang nehmen. Die Siegerehrung findet gegen 21 Uhr statt.Das Organisationsteam, welches sich aus den Mitgliedern des Schützenvereins Meitze zusammensetzt, würde sich über eine rege Teilnahme sehr freuen.