Mellendorfer Schützen schießen scharf und essen heiß

Mellendorf. Nach dem erfolgreichen Start im vergangenen Jahr wird am Dienstag, 11. Februar, bei den Schützen in Mellendorf erneut das Currywurst-Schießen für alle Vereinsmitglieder angeboten. Unter dem Motto „Mal wieder schießen – Glück statt können“ werden erst auf gut Glück zehn Schuss abgegeben, anschließend wird gemeinschaftlich Currywurst gegessen. Das Startgeld beträgt einen Euro, abgegeben werden können zehn Schuss auf eine Glücksscheibe. Los geht es um 19 Uhr, Anmeldungen werden bis 19.30 Uhr entgegengenommen, dann wird die Currywurst zum Selbstkostenpreis bestellt. Den ersten drei Gewinnern winken nette Preise, aber es zählt der olympische Gedanke: Dabei sein ist alles. Der Vorstand hofft auch in diesem Jahr auf eine rege Beteiligung und einen geselligen Abend.