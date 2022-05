Mensing liest

Bissendor/Burgwedel. Am Mittwoch, 11. Mai, ab 19 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr, wird Dr. Petra Mensing aus ihrem Buch über ihre Großtante Minna „Seid alle herzlich gegrüßt, eure Minnie“ in der Heimatstube in Burgwedel lesen. Der Eintritt kostet zehn Euro. Karten sind nur im Vorverkauf erhältlich bei Jürgen Veth, Telefon (0 51 39) 37 35 oder per E-Mail an jue.veth@htp-tel.de. Versehentlich war in der Vorankündigung letzte Woche ein falscher Wochentag angegeben worden.