Messe abgesagt

Mellendorf. Mit optimistischem Blick auf das Frühjahr 2022 startete das Orgateam der Wirtschaftsmesse Wedemark im August letzten Jahres mit den Vorbereitungen für die zweitägige Veranstaltung auf dem Campus W in Mellendorf. Leider entwickelt sich die Pandemie seitdem immer mehr in die falsche Richtung und es ist aktuell sehr unwahrscheinlich, dass eine Veranstaltung in dieser Größenordnung am 9. und 10. April für Aussteller und Besucher zufriedenstellend durchführbar ist.

„Trotz größter Aktivitäten und Bemühungen werden wir die Wirtschaftsmesse nach Rücksprache mit Bürgermeister Helge Zychlinski nun leider absagen“, so Bernd Depping von der Organisationsleitung. „Auch haben uns die zahlreichen Rückfragen gezeigt, dass seitens vieler Aussteller weiterhin eine große Verunsicherung und Vorsicht besteht. Ein neuer Termin für die beliebte Veranstaltung, bei der sich sowohl Kleinbetriebe als auch größere Unternehmen, Vereine und Organisationen in einer bunten Mischung für die ganze Familie präsentieren, wird vorerst nicht festgelegt“, bedauert das Orga-Team die Absage.