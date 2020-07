MGH hat wieder geöffnet

Auch in den Ferien gibt es dort viele Angebote

Mellendorf. Das Mehrgenerationenhaus am Gilborn in Mellendorf hat geöffnet, doch aufgrund der aktuellen Situation, muss leider für alle Angebote um eine vorherige Anmeldung unter Telefon (0 51 30) 97 44 5 11 oder freiwilligenagentur@wedemark.de gebeten werden.Am Montag startet der Tag mit der Sprechstunde der Beratungsstelle KIBIS um 14 Uhr. Der erste Kurs Tanzen im Sitzen beginnt um 15 Uhr und der zweite um 16.30 Uhr. Die Smartphone Sprechstunde fängt um 16.30 Uhr an und ab 19 Uhr klappern die Stricknadeln bei „Yoga für die Hände“. Die Sprechstunde der Formularlotsen findet am Dienstag von 10 bis 12 Uhr. In dieser Zeit kann man auch die Notfalldosen gegen eine Schutzgebühr von zwei Euro erwerben. Die Schuldnerberatung der Caritas findet in der Zeit von 14 bis 17 Uhr statt, einen Termin kann man bei der Caritas montags bis donnerstags zwischen 9 und 14 Uhr unter Telefon (0 51 39) 80 57 90 vereinbaren. Am Mittwoch beginnt um 16 Uhr die Digitale Sprechstunde und die Gruppe Harele – spanische Gespräche zur Literatur – von 16.45 bis 17.45 Uhr. Um 17.30 Uhr fängt der Orientalische Tanz an. Am Donnerstag ab 13.30 Uhr steht die Koordinatorin der Lernpaten in Ihrer Sprechstunde bereit. Die Formularlotsen helfen von 17 bis 19 Uhr. Am Soinnabend findet der Trommelkurs um 15 Uhr statt. Auch die Selbsthilfegruppen treffen sich wieder. Wenn Sie selbst zu einer solchen gehören oder Fragen haben, kontaktieren Sie bitte die KIBIS, Kontakt-, Informations- und Beratungsstelle im Selbsthilfebereich, Telefon (05 11) 66 65 67. Telefonische Sprechzeiten: Montag, Dienstag, Donnerstag 9 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr, Mittwoch 16 bis 19 Uhr. Täglich von 10 bis 16 Uhr steht in der Agora ein offener Bücherschrank zur Verfügung. Für Fragen ist das Team der Freiwilligenagentur täglich in der Zeit von 10 bis 16 Uhr unter Telefon (0 51 30) 97 44 5 11 oder freiwilligenagentur@wedemark.de erreichbar.