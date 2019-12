MGV Brelingen lädt zur Jahreshauptversammlung ein

Brelingen. Zu seiner Jahreshauptversammlung am Freitag, 3. Januar, lädt der Männergesangverein Brelingen seine Mitglieder in das Schützenhaus in Brelingen ein. Beginn ist um 19.30 Uhr. Neben den üblichen Regularien stehen in diesem Jahr auch Vorstandswahlen auf der Tagesordnung. Der Vorstand bittet deshalb besonders um zahlreiches Erscheinen zu dieser Jahreshauptversammlung. Nach der Begrüßung wird die Sitzung für das traditionelle gemeinsame Essen unterbrochen. Hierfür wird ein Kostenbeitrag von zehn Euro erhoben. Wer sich für den MGV Brelingen interessiert oder auch gern einmal mitsingen möchte, ist herzlich eingeladen.