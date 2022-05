MGV lädt zur Versammlung

Brelingen. Der Vorstand des Männergesangverein Brelingen lädt alle Vereinsmitglieder zur Jahreshauptversammlung am Freitag, 20. Mai um 19.30 Uhr ein. Die Jahreshauptversammlung findet im Schützenhaus Brelingen (am Sportplatz) statt. Nachdem die Chorproben nach der Corona-Pause wieder Fahrt aufgenommen haben, freuen wir uns über einen Rückblick, aber auch Ausblick, außerdem stehen einige Ehrungen an.

Nach der Begrüßung unterbrechen wir die Sitzung für unser gemeinsames Essen. Die Kosten für das Essen übernimmt der Verein. Die Getränke sind von jedem selbst zu begleichen. Wer sich für den MGV Brelingen interessiert oder auch gern mitsingen möchte, ist herzlich eingeladen.