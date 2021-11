Minis in der Bücherei

Bissendorf. Am Donnerstag, 18.1November, treffen sich wieder die beliebten Bücher-Minis in der Gemeindebibliothek in Bissendorf. Die Gemeindebibliothek Wedemark – Ausleihstelle Bissendorf, Gottfried-August-Bürgerstraße 3, lädt um 10:30 Uhr Kinder unter drei Jahren in Begleitung ihrer Eltern, Großeltern und /oder Tageseltern zur Krabbelgruppe ein.

Gemeinsam wird die Welt der Bilderbücher, Lieder und Reime entdeckten.

Eine vorherige Anmeldung persönlich, telefonisch oder per E-Mail an gemeindebibliothek@wedemark.de ist aufgrund der coronabedingten begrenzten Teilnehmerzahl zwingend erforderlich. Es gelten die bekannten Hygieneregeln.

Die Veranstaltungen sind kostenlos.