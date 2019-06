Mit Baum kollidiert

Scherenbostel. Auf der Landesstraße (L) 190 ist es am Dienstagabend zu einem schweren Unfall gekommen. Eine 45-Jährige ist zwischen den Ortschaften Schlage-Ickhorst und

Scherenbostel mit ihrem Auto gegen einen Baum geprallt. Nach bisherigen Erkenntnissen war die Frau gegen 17.50 Uhr mit ihrem Pkw auf der L 190 von Schlage-Ickhorst kommend in Richtung Scherenbostel unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie plötzlich mit ihrem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Nachdem die 45-Jährige aus ihrem Fahrzeug befreit wurde, kam sie mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Beim Baumunfall hat sie schwere Verletzungen erlitten. Die L 190 musste im Bereich der Unfallstelle für die Rettungs- und Bergungsarbeiten bis 19.30 Uhr voll gesperrt werden. Der Schaden beläuft sich auf rund 4.000 Euro.