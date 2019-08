Mit dem ADFC zum Velo-Family-Fahrradfamilienfest

Mellendorf. Zum 40. Geburtstag des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs gibt es ein großes Familien-Event für alle Radfahrenden. Das Motto dieses Jahres: Mehr Platz fürs Fahrrad. Das Event startet am Sonntag, 25. August, von 11 bis 17 Uhr am Peter-Fechter-Ufer (Ihme) in Hannover. Es werden viele Aktionen angeboten wie BMX und Trial-Bike-Shows, Rad & Technik, Lastenfahrrad-Test, Kinderschminken, Basteln und Vorlesen. Bei einer Familien-Erlebnisrallye gilt es gemeinsam Aufgaben zu erfüllen und Rätsel zu lösen. Der Rundkurs ist circa vier Kilometer lang. Für das leibliche Wohl steht eine Wiese für ein Sommerpicknick zur Verfügung. Hier kann jeder sein individuelles Picknick mitbringen oder man nutzt die mobilen Foodstände, die Kaffee und kulinarische Leckereien anbieten.

Die ADFC-Ortsgruppe Wedemark trifft sich am 25. August um 9.30 Uhr auf dem Lidl- Parkplatz, Wedemarkstraße 85 in Mellendorf und um 9.45 Uhr in Bissendorf, Ortsausgang, Ecke Burgwedeler Straße /Isernhägener Damm. Die Tour führt Dieter Battmer. Gäste sind immer willkommen.