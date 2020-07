Mit der Leiter aufs Dach

Resse. Bislang unbekannte Täter gelangten in der Nacht zum Sonntag zwischen 23.30 Uhr und 1 Uhr zunächst gewaltsam in einen Umkleideraum an der Osterbergstraße. Aus diesem entwendeten sie eine Leiter, mit deren Hilfe sie auf das Dach eines gastronomischen Betriebes gelangten. Dort wurde ein Dachfenster geöffnet und schließlich die Räumlichkeiten des Restaurants betreten. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde jedoch nichts entwendet.