Mit Flohmarkt und Tombola: Adventsmarkt in Helstorf

Helstorf. Großen Zulauf erhofft sich die Kirchengemeinde Helstorf-Abbensen, wenn am Sonntag, 2. Dezember, mit dem Adventsmarkt die weihnachtliche Festzeit beginnt. Den Auftakt bildet der Gottesdienst in der Helstorfer Kirche um 13.30 Uhr. Anschließend um 14.15 Uhr öffnen die weihnachtlich geschmückten Holzbuden auf dem „Marktplatz“ neben der Pfarrdiele Kunsthandwerk wird zu finden sein, Handgestricktes, Selbstgemachte Marmeladen und Liköre. Daneben lockt vor allem das große Tortenbüfett. Die Tombola mit wertvollen Gewinnen, sowie der Flohmarkt mit Weihnachtsdeko sind in diesem Jahr in der ehemaligen Pastorenwohnung aufgebaut. Die beiden Flohmarkt-Initiatorinnen Ingrid Kober und Ruth Meier hoffen, das Vorjahres-Ergebnis von über 1.000 Euro für das von der Gemeinde unterstützte Krankenhaus Aira in Äthiopien in diesem Jahr noch zu toppen. Zahllose Spenden von Weihnachtsbaum-Schmuck über Engel, Weihnachtsmänner, Weihnachtskarten bis hin zu ganzen Krippenlandschaften sind wieder eingegangen und werden von den beiden Frauen liebevoll präsentiert. Mit dem Flohmarkterlös werden mittellosen Patienten lebensnotwendige Operationen ermöglicht. Außerdem bietet der Adventsmarkt Gegrilltes, herzhafte Waffeln, Glühwein und andere heiße und kalte Getränke. Und für die richtige Stimmung sorgen der Posaunenchor und der Kinderchor sowie die Kinder des Kindergartens mit Advents- und Weihnachtsweisen.